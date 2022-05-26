Власти Германии отменили коронавирусные ограничения при въезде в страну

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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что с 1 июня и до конца августа в стране отменены коронавирусные ограничения, передает The Local.

"До конца августа мы приостановим действие правила 3G при въезде", – сказал глава Минздрава Германии.

Теперь туристы, въезжающие в Германию, с 1 июня могут не предоставлять сертификаты о вакцинации против коронавируса, справку переболевшего и отрицательные ПЦР-тесты.

Однако до 31 мая в стране все еще действует правило 3G для всех, кто старше 12 лет.

Кроме того, власти Германии в будущем могут признать все вакцины, одобренные ВОЗ, а не только ЕС.

Ранее Хорватия, Дания, Венгрия и Ирландия полностью отменили антиковидные ограничения на въезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971112-vlasti-germanii-otmenili-koronavirusnye-ogranicheniya-pri-vezde-v-stranu/