Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане увеличился до 9

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Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 - за прошедшие сутки, 24 мая, в стране выявили 9 зараженных коронавирусом.

В разрезе регионов эпидситуация, согласно последним данным, выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 4,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 1,

в СКО – 1.

Всего же сначала пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 710 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось, что в трех регионах Казахстана зафиксировали 4 случая заражения КВИ, а за сутки до этого новых зараженных выявили лишь в двух городах страны.

Между тем несколько дней назад главный санврач подписала новое постановление о вакцинации против коронавируса в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970899-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-uvelichilsya-do-9/