Новые случаи коронавируса зарегистрировали только в Нур-Султане и Алматы

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За сутки, 20 мая, в Казахстане выявили всего три новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Последние данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 1,

в городе Алматы – 2.

Всего в стране за время пандемии COVID-19 выявили у 1 305 686 человек.

Напомним, за сутки 19 мая в республике подтвердилось 16 случаев заболевания коронавирусом. Выявили их в Нур-Султане, Алматы и трех областях - Актюбинской, Алматинской и Карагандинской.

18 мая COVID-19 обнаружили у семи человек - в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

17 мая в Нур-Султане, Алматы и Северо-Казахстанской области зарегистрировали 6 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970356-novye-sluchai-koronavirusa-zaregistrirovali-tolko-v-nur-sultane-i-almaty/