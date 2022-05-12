Байден сообщил о миллионе американцев, погибших от COVID-19

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил о миллионе смертей в стране от коронавирусной инфекции. Сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"Сегодня мы отмечаем трагическую веху: COVID-19 унес жизни одного миллиона американцев. Миллион пустых стульев вокруг обеденного стола. Каждый из них - невосполнимая потеря", - сказал Байден.

Американский президент призвал сохранять бдительность в пандемию и предпринимать действия, которые помогут спасти больше людей.

Байден отметил, что сейчас доступны больше методов лечения и вакцин от коронавирусной инфекции, чем было ранее.

Тем временем власти Северной Кореи сообщили о первом с начала пандемии в мире случае заболевания COVID-19. Сообщается, что у одного из жителей Пхеньяна обнаружили омикрон-штамм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969006-bayden-soobschil-o-millione-amerikantsev-pogibshih-ot-covid-19/