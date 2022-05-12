Южная Корея выразила готовность помочь Северной Корее с COVID-19

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Власти Южной Кореи выразили готовность оказать содействие Северной Корее в борьбе с коронавирусом, передает агентство Newsis.

Отмечается, что правительство Южной Кореи готово поддержать КНДР и поставить гуманитарную помощь, необходимые медикаменты, а также вести сотрудничество в области здравоохранения.

"Мы надеемся, что ситуация стабилизируется в ближайшее время", – заявили власти Южной Кореи.

Ранее Северная Корея сообщила о первом случае COVID-19 в стране. Отмечается, что анализы были взяты у жителя Пхеньяна 8 мая. Согласно результатам, у него был выявлен омикрон-штамм коронавируса.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в стране объявлена "максимально чрезвычайная ситуация" из-за коронавирусной инфекции. Но он пообещал преодолеть "неожиданный кризис".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968954-yuzhnaya-koreya-vyrazila-gotovnost-pomoch-severnoy-koree-s-covid-19/