Билл Гейтс заболел COVID-19

Билл Гейтс. Фото: JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

Основатель Microsoft Билл Гейтс получил положительный результат при тестировании на COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею", – заявил Гейтс в соцсети.

Предприниматель отметил, что полностью вакцинировался от коронавируса.

Как добавил миллиардер, его фонд Gates Foundation продолжит работу и приложит все усилия, чтобы мир никогда больше не столкнулся с пандемией.

Ранее Билл Гейтс объявил, что пишет книгу о том, как не допустить появления пандемий. Его книга называется "Как предотвратить следующую пандемию". И она будет опубликована 3 мая 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968682-bill-geyts-zabolel-covid-19/