Всего четыре случая коронавируса выявили за сутки в Казахстане
За 9 мая 2022 года в Казахстане зарегистрировали всего четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Свежие данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 1,
- в городе Алматы – 2,
- в Жамбылской области – 1.
Всего в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 1 305 603 человек.
Напомним, за 8 мая в стране коронавирус подтвердился у семи человек. Заболевших выявили в Нур-Султане, Алматы, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
За 7 мая в Алматы и Нур-Султане зарегистрировали 8 случаев COVID-19. За 6 мая было обнаружено 11 зараженных коронавирусной инфекцией в Алматы, Нур-Султане, Алматинской и Кызылординской областях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968604-vsego-chetyre-sluchaya-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/