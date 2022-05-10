Всего четыре случая коронавируса выявили за сутки в Казахстане

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За 9 мая 2022 года в Казахстане зарегистрировали всего четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Свежие данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 1,

в городе Алматы – 2,

в Жамбылской области – 1.

Всего в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 1 305 603 человек.

Напомним, за 8 мая в стране коронавирус подтвердился у семи человек. Заболевших выявили в Нур-Султане, Алматы, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

За 7 мая в Алматы и Нур-Султане зарегистрировали 8 случаев COVID-19. За 6 мая было обнаружено 11 зараженных коронавирусной инфекцией в Алматы, Нур-Султане, Алматинской и Кызылординской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968604-vsego-chetyre-sluchaya-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/