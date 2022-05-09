Всего семь новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

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За 8 мая текущего года в Казахстане зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 7 мая в стране выявили 8 случаев COVID-19, причем зарегистрированы они были только в Нур-Султане и Алматы. За 6 мая было подтверждено 11 случаев КВИ.

Новые случаи заражения коронавирусом, зарегистрированные за последние 24 часа, распределились по регионам страны следующим образом:

в городе Нур-Султан – 2;

в городе Алматы – 3;

в Восточно-Казахстанской области – 1;

в Северо-Казахстанской области – 1.

Больше всего заболевших выявили в Алматы.

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 305 599 случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968560-vsego-sem-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/