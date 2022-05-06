Как защитить себя во время полета, когда все пассажиры сняли маски

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Снятие карантинных ограничение и требований к ношению масок во время полета могут стать дополнительным стрессом для людей, которые беспокоятся о вероятном заражении COVID-19. The Washington Post рассказали о том, как пассажирам стоит вести себя в самолете, если они недовольны тем, что их попутчики не носят маски.

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Несколько недель назад в США был отменен федеральный мандат на ношение масок в самолетах и ​​других транспортных средствах. Американцы встретили эту новость с волнением и беспокойством. Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что они по-прежнему рекомендуют носить маски во время рейса.

The Washington Post составили ряд рекомендаций для пассажиров, которые беспокоятся за свою безопасность во время полета. Журналисты рекомендуют каждому путешественнику составить план. Заранее купить маски N95 и KN95, если вы планируете носить их во время полета. Также стоит спланировать, где и когда вы перекусите перед полетом, если вы не хотите снимать свою маску в самолете. Если же так случится, что у вас нет маски N95 и KN95, но вы беспокоитесь о том, что ваш сосед может быть источником вируса, то вы можете попросить его надеть обычную медицинскую маску. Например, стоит сказать о том, что вы летите к пожилым родственникам и не хотите их заразить.

Журналисты рекомендуют всем людям позитивно реагировать на такие просьбы, потому что когда-то вы можете оказаться в положении человека, который просит других надеть маску во время полета. Если же в самолете вы испытываете приступ тревожности, то специалисты рекомендуют практиковать диафрагмальное дыхание и медитацию осознанности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968187-kak-zaschitit-sebya-vo-vremya-poleta-kogda-vse-passazhiry-snyali-maski/