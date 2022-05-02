Всего пять случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне сообщалось о 10 новых случаях коронавируса среди казахстанцев.

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявили всего в двух городах.

Распределение новых случаев COVID-19 за 24 часа по регионам Казахстана выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 4

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 305 548 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что на днях глава Минздрава высказалась о вероятности новой волны коронавируса летом. Ажар Гиният призвала казахстанцев помнить о том, что пандемия еще не закончилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967646-vsego-pyat-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/