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Новые случаи COVID-19 за сутки выявили всего в трех регионах Казахстана

врачи в костюме против коронавируса
Иллюстративное фото: Gavriil Grigorov\TASS via Getty Images

За 30 апреля в Казахстане зарегистрировали 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявили всего в трех регионах страны.

Отметим, что накануне

Распределение новых случаев COVID-19 за 24 часа по регионам Казахстана выглядит следующим образом:

  • в городе Нур-Султан – 4,
  • в городе Алматы – 5,
  • в Алматинской области – 1.

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 305 543 случая заражения коронавирусом.

Напомним, что накануне глава Минздрава в кулуарах сената высказалась о вероятности новой волны коронавируса летом. Ажар Гиният призвала казахстанцев помнить о том, что пандемия еще не закончилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967598-novye-sluchai-covid-19-za-sutki-vyyavili-vsego-v-treh-regionah-kazahstana/

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