Суточный прирост зараженных КВИ снова вырос в Казахстане
Обновленные данные об эпидситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. За последние сутки в стране зарегистрировали 17 новых случаев заражения.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит так:
- в Нур-Султане – 9,
- в Алматы – 5,
- в Алматинской области – 2,
- в Карагандинской области – 1.
За все время пандемии в Казахстане был зарегистрирован 1 305 521 случай заражения COVID-19.
Напомним, накануне сообщалось о 15 новых случаях заражения коронавирусом, за сутки до этого в стране выявили еще 16 новых зараженных КВИ.
Между тем вчера глава Минздрава Ажар Гиният высказалась о рисках новой волны заболеваемости КВИ, учитывая, что в соседнем Китае зафиксирован рост числа новых случаев заражения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967364-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvmi-snova-vyros-v-kazahstane/