Суточный прирост зараженных КВИ снова вырос в Казахстане

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Обновленные данные об эпидситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. За последние сутки в стране зарегистрировали 17 новых случаев заражения.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит так:

в Нур-Султане – 9,

в Алматы – 5,

в Алматинской области – 2,

в Карагандинской области – 1.

За все время пандемии в Казахстане был зарегистрирован 1 305 521 случай заражения COVID-19.

Напомним, накануне сообщалось о 15 новых случаях заражения коронавирусом, за сутки до этого в стране выявили еще 16 новых зараженных КВИ.

Между тем вчера глава Минздрава Ажар Гиният высказалась о рисках новой волны заболеваемости КВИ, учитывая, что в соседнем Китае зафиксирован рост числа новых случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967364-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvmi-snova-vyros-v-kazahstane/