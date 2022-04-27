Вице-президент США Камала Харрис заболела COVID-19

Камала Харрис. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Белый дом сообщил, что у вице-президента США Камалы Харрис диагностирован COVID-19. Заболевание протекает в бессимптомной форме.

В заявлении говорится, что Харрис в последние несколько дней не встречалась с американским президентом Джо Байденом и его супругой.

"У вице-президента Харрис был выявлен положительный результат на COVID-19 по результатам экспресс-тестов и теста ПЦР. У нее нет никаких симптомов, она будет изолирована и продолжит работу в своей резиденции", – сообщила пресс-секретарь вице-президента США Кирстен Аллен.

Отмечается, что Харрис вернется в Белый дом, когда получит отрицательный тест на COVID-19.

Ранее Джо Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди, перепутав ее со своей женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966949-vitse-prezident-ssha-kamala-harris-zabolela-covid-19/