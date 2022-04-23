Коронавирус за сутки подтвердился лишь у семерых казахстанцев

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За пятницу, 22 апреля, в Казахстане было зарегистрировано всего 7 случаев заражения коронавирусом в трех регионах страны. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Таким образом, за пятницу инфекция подтвердилась лишь у семерых человек из трех регионов:

в Нур-Султане – 2 случая заражения;

в Алматы – 4;

в Акмолинской области – 1.

С начала эпидемии в стране подтверждено 1 305 447 случаев заражения КВИ.

Напомним, что 20 апреля, в среду, по Казахстану был отмечен незначительный рост заболеваемости КВИ – за сутки в стране выявили 14 случаев заражения.

Тем не менее, на следующий день, 21 апреля, инфекцию выявили лишь у 9 человек в Нур-Султане и Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966427-koronavirus-za-sutki-podtverdilsya-lish-u-semeryh-kazahstantsev/