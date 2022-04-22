Меньше 10 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленные данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ - за минувшие сутки, 21 апреля, инфекцию выявили лишь у 9 человек.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в городе Нур-Султан – 2,

в городе Алматы – 7.

Всего с начала пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 440 случав заражения коронавирусом.

Напомним, вчера суточный прирост составил 14 случаев заражения, сутками ранее - 11 случаев.

Между тем Минздрав Казахстана обратился к гражданам с предупреждением: в связи с тем, что в Китае распространяется вариант коронавируса "Омикрон Stealth", казахстанцев просят пройти вакцинацию, носить в местах скопления людей защитные маски, а также чаще проветривать помещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966254-menshe-10-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/