Коронавирус за сутки выявили лишь в пяти регионах Казахстана
По данным за пятницу, 8 апреля, в Казахстане выявили всего 14 случаев заражения КВИ. Такие данные были опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.
Таким образом, на сегодняшний день, эпидситуация в Казахстане выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 3,
- в Алматы – 8,
- в ВКО – 1,
- в Жамбылской области – 1,
- в Павлодарской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 279 случая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964256-koronavirus-za-sutki-vyyavili-lish-v-pyati-regionah-kazahstana/