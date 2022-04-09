Коронавирус за сутки выявили лишь в пяти регионах Казахстана

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По данным за пятницу, 8 апреля, в Казахстане выявили всего 14 случаев заражения КВИ. Такие данные были опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.

Таким образом, на сегодняшний день, эпидситуация в Казахстане выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 8,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 1,

в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 279 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964256-koronavirus-za-sutki-vyyavili-lish-v-pyati-regionah-kazahstana/