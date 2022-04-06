Количество случаев заражения COVID-19 в мире снизилось за неделю на 43%, сообщили в ВОЗ

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ВОЗ сообщила, что количество случаев заболевания COVID-19 снизилось за неделю на 43 процента. Об этом написано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

"Количество новых еженедельных смертей также резко снизилось (-43%) по сравнению с предыдущей неделей, в течение которой наблюдался искусственный всплеск смертей", - говорится в сообщении.

В шести регионах мира было зафиксировано более девяти миллионов случаев и свыше 26 тысяч летальных исходов. Но в целом, в мире наблюдается тенденция к снижению данных показателей.

Всего с начала пандемии количество случаев заболевания COVID-19 достигло 489 миллионов, а количество смертей - более шести миллионов.

Тем временем в Казахстане за минувшие сутки выявили всего 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963700-kolichestvo-sluchaev-zarazheniya-covid-19-v-mire-snizilos-za-nedelyu-na-43-soobschili-v-voz/