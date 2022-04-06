Всего 15 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 5 апреля, в Казахстане выявили лишь 15 случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, накануне суточный прирост также составил 15 случаев заражения КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 4

Алматы - 6

Акмолинская область - 1

Алматинская область - 2

Восточно-Казахстанская область - 1

Костанайская область - 1

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 305 229 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963660-vsego-15-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/