О запасах вакцины от COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК сообщил об имеющихся в Казахстане запасах вакцины и ходе ревакцинации, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.

По информации ведомства, в РК в наличии порядка 4 млн доз вакцины для вакцинации и ревакцинации против КВИ, из них 449 тыс. доз вакцины QazVac, 1,67 млн. доз вакцины Sinopharm, а также 1,9 млн. доз вакцины Comirnaty (Pfizer).

Также КСЭК рассказал о ходе ревакцинации в регионах. Лидерами по темпам ревакцинации против КВИ являются Восточно-Казахстанская – 80,9% от подлежащего населения, Кызылординская – 77,7% от подлежащего населения и Жамбылская области – 71,8% от подлежащего населения.

Напомним, что в марте был расширен список казахстанцев, прививаемых вакциной от Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963634-o-zapasah-vaktsiny-ot-covid-19-v-kazahstane-rasskazali-v-minzdrave/