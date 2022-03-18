Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился до 44

Иллюстративное фото: Ezra Acayan/Getty Images

За ушедшие сутки, 17 марта, коронавирус в Казахстане выявили еще у 44 человек. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне суточный прирост составил 78 случаев заражения КВИ, а за сутки до этого сообщалось о 85 новых зараженных коронавирусом.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 6

Алматы - 15

Акмолинская область - 1

Алматинская область - 1

Атырауская область - 1

Восточно-Казахстанская область - 3

Жамбылская область - 1

Западно-Казахстанская область - 4

Карагандинская область - 4

Костанайская область - 4

Северо-Казахстанская область - 4

За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 1 304 767 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961373-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-do-44/