Здоровье
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Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился до 44

Медики в защитных костюмах берут у мужчины биоматериал для теста
Иллюстративное фото: Ezra Acayan/Getty Images

За ушедшие сутки, 17 марта, коронавирус в Казахстане выявили еще у 44 человек. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне суточный прирост составил 78 случаев заражения КВИ, а за сутки до этого сообщалось о 85 новых зараженных коронавирусом.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 6
  • Алматы - 15
  • Акмолинская область - 1
  • Алматинская область - 1
  • Атырауская область - 1
  • Восточно-Казахстанская область - 3
  • Жамбылская область - 1
  • Западно-Казахстанская область - 4
  • Карагандинская область - 4
  • Костанайская область - 4
  • Северо-Казахстанская область - 4

За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 1 304 767 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961373-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-do-44/

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