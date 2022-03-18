Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился до 44
За ушедшие сутки, 17 марта, коронавирус в Казахстане выявили еще у 44 человек. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Накануне суточный прирост составил 78 случаев заражения КВИ, а за сутки до этого сообщалось о 85 новых зараженных коронавирусом.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 6
- Алматы - 15
- Акмолинская область - 1
- Алматинская область - 1
- Атырауская область - 1
- Восточно-Казахстанская область - 3
- Жамбылская область - 1
- Западно-Казахстанская область - 4
- Карагандинская область - 4
- Костанайская область - 4
- Северо-Казахстанская область - 4
За все время пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 1 304 767 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961373-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-do-44/