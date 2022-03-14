Итоги двухлетней борьбы с COVID-19 в Казахстане подвел Минздрав

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13 марта 2020 года в Казахстане были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19. Последние два года страна продолжает бороться с опасным вирусом. Промежуточные итоги этой борьбы подвели в Министерстве здравоохранения, сообщает официальный сайт ведомства.

С первых дней объявления пандемии в Казахстане была создана Межведомственная комиссия, которая к этому часу приняла более 2 тыс. оперативных решений.

"Комиссией принимаются решения по вопросам охраны и защиты здоровья населения от COVID-19, взаимодействия государственных органов, укрепления инфраструктуры медицинских организаций, закупа лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий и оборудования медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, усиления и послабления ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире", - отмечается в сообщении.

Как добавили в Минздраве, в ходе пандемии в Казахстане постоянно совершенствовались подходы к профилактике и лечению КВИ, введению ограничительных мер с учетом международного опыта, эпидемиологической ситуации и баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране.

"За два года мы пережили 5 подъемов заболеваемости, которые длились от 1 до 3 месяцев. При этом каждый последующий подъем заболеваемости был выше предыдущего", - отметили в министерстве.

Сейчас в стране отмечается стабилизация эпидситуации - ежедневно регистрируется менее 100 случаев заражения.

За время пандемии в Казахстане были построены 16 модульных и реконструированы 3 инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.

Введены в эксплуатацию 64 кислородных станции, закуплено более трех тысяч аппаратов ИВЛ. 185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием. Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1 367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных медицинских комплексов.

В 184 лабораториях страны проводятся ПЦР-диагностика КВИ, с начала пандемии в республике проведено более 22 млн исследований.

Наряду с обеспечением ПЦР диагностики, для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса министерством постоянно проводятся генетическое изучение вирусов (проведено 26420 исследований 1331 проб).

На территории республики была выявлена циркуляция 5 штаммов коронавирусной инфекции - альфа, бета, дельта, эта, омикрон.

Созданы стабилизационные фонды лекарственных средств. Для лечения коронавирусной инфекции сформирован двухмесячный запас лекарственных средств.

"Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по КВИ способствовало сдерживанию темпов распространения заболеваемости и не допустить перегрузку системы здравоохранения", - отметили в Минздраве.

С 1 февраля 2021 года в Казахстане начата вакцинация населения. На базе Карагандинского фармацевтического комплекса запущена локализация производства российской вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт". На базе Национального института биобезопасности разработана и производится отечественная вакцина "QazVac". Продолжается ревакцинация населения против коронавирусной инфекции.

К этому часу первым компонентом вакцины против КВИ привились 10,3 млн казахстанцев, двумя компонентами - 9,7 млн человек. Ревакцинацию прошли 2,9 млн человек.

В борьбе с коронавирусной инфекцией используются и информационные системы.

"В январе 2021 года в целях установления баланса между ограничительными мерами и работой бизнеса внедрено мобильное приложение Ashyq, которое интегрировано с Единым интеграционным порталом и электронным паспортом вакцинации, что позволяет отслеживать больных и контактных лиц и обеспечивает безопасность посещения мест массового скопления.

Разработана единая база лабораторных исследований, где ведется централизованный учет ПЦР - исследований на COVID-19, проводимый всеми лабораториями вне зависимости от формы собственности", - отметили в министерстве.

Внедрен электронный паспорт вакцинации, который признается в 30 странах.

"С учетом эпидемиологической ситуации нами пересмотрены ограничительные меры. В настоящее время практически все ограничительные меры сняты, за исключением регионов, находящихся в "красной" зоне эпидемиологического риска.

Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, поэтому необходимо сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ревакцинации, которая приведет к формированию коллективного иммунитета и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране", - заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960522-itogi-dvuhletney-borby-s-covid-19-v-kazahstane-podvel-minzdrav/