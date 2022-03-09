Менее 100 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

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За 8 марта на территории Казахстана выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что в последние дни заболеваемость COVID-19 стабильно снижалась. Так, накануне утром сообщалось о всего 77 новых случаях КВИ в Казахстане, за сутки до этого - о 141 новом случае.

Больше всего новых случаев за 24 часа выявили в СКО и Алматы. При этом в Актюбинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях за минувшие сутки заболевших не оказалось вовсе.

Ситуация с распространением КВИ в регионах республики выглядит так:

в Нур-Султане – 7;

в Алматы – 23;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 4;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 2;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 3;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 3;

в Карагандинской области – 11;

в Костанайской области – 3;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 1;

в Павлодарской области – 2;

в СКО – 25;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 304 012 случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959769-menee-100-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/