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Менее 100 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Медик берет ПЦР-тест на КВИ у мужчины
Иллюстративное фото: Drazen Zigic/Getty Images

За 8 марта на территории Казахстана выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что в последние дни заболеваемость COVID-19 стабильно снижалась. Так, накануне утром сообщалось о всего 77 новых случаях КВИ в Казахстане, за сутки до этого - о 141 новом случае.

Больше всего новых случаев за 24 часа выявили в СКО и Алматы. При этом в Актюбинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях за минувшие сутки заболевших не оказалось вовсе.

Ситуация с распространением КВИ в регионах республики выглядит так:

  • в Нур-Султане – 7;
  • в Алматы – 23;
  • в Шымкенте – 2;
  • в Акмолинской области – 4;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 2;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 3;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в ЗКО – 3;
  • в Карагандинской области – 11;
  • в Костанайской области – 3;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 1;
  • в Павлодарской области – 2;
  • в СКО – 25;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 304 012 случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959769-menee-100-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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