Менее 100 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки
За 8 марта на территории Казахстана выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что в последние дни заболеваемость COVID-19 стабильно снижалась. Так, накануне утром сообщалось о всего 77 новых случаях КВИ в Казахстане, за сутки до этого - о 141 новом случае.
Больше всего новых случаев за 24 часа выявили в СКО и Алматы. При этом в Актюбинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях за минувшие сутки заболевших не оказалось вовсе.
Ситуация с распространением КВИ в регионах республики выглядит так:
- в Нур-Султане – 7;
- в Алматы – 23;
- в Шымкенте – 2;
- в Акмолинской области – 4;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 2;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 3;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 3;
- в Карагандинской области – 11;
- в Костанайской области – 3;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 1;
- в Павлодарской области – 2;
- в СКО – 25;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 304 012 случаев COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959769-menee-100-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/