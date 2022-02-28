Минздрав Казахстана озвучил прогноз по коронавирусу на март

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На заседании коллегии Министерства здравоохранения РК озвучили обновленный прогноз по заболеваемости коронавирусом в Казахстане в марте этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам вице-министра здравоохранения Марата Шоранова, Минздрав обновил прогноз по коронавирусу в связи с текущей эпидситуацией.

"При оптимистичном сценарии при соблюдении мер профилактики – до 250 случаев в сутки в марте 2022 года. При реалистичном сценарии – до 310 случаев в сутки в марте 2022 года. При пессимистичном сценарии – до 360 случаев в сутки", – заявил Шоранов.

Напомним, что вчера стало известно о резком снижении заболеваемости COVID-19 в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958457-minzdrav-kazahstana-ozvuchil-prognoz-po-koronavirusu-na-mart/