Минздрав Казахстана озвучил прогноз по коронавирусу на март
На заседании коллегии Министерства здравоохранения РК озвучили обновленный прогноз по заболеваемости коронавирусом в Казахстане в марте этого года, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам вице-министра здравоохранения Марата Шоранова, Минздрав обновил прогноз по коронавирусу в связи с текущей эпидситуацией.
"При оптимистичном сценарии при соблюдении мер профилактики – до 250 случаев в сутки в марте 2022 года. При реалистичном сценарии – до 310 случаев в сутки в марте 2022 года. При пессимистичном сценарии – до 360 случаев в сутки", – заявил Шоранов.
Напомним, что вчера стало известно о резком снижении заболеваемости COVID-19 в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958457-minzdrav-kazahstana-ozvuchil-prognoz-po-koronavirusu-na-mart/