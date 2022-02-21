Израиль разрешит въезд непривитым туристам с 1 марта

Иллюстративное фото: David Silverman/Getty Images

Правительство Израиля приняло решение разрешить въезд непривитым туристам с 1 марта, передает Times of Israel.

Об ослаблении некоторых коронавирусных мер сообщили премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц.

Теперь въезд в Израиль разрешен привитым и непривитым туристам.

Только каждому прибывшему надо будет сдавать ПЦР-тест, который должен быть отрицательный, перед посадкой на самолет. И еще один после приземления уже в стране.

А гражданам Израиля нужно по возвращении сдавать ПЦР только после прибытия. То есть без помещения на карантин, если результат оказался отрицательный.

Кроме того, обязательные домашние тесты для школьников на COVID-19 будут отменены.

Ослабления связаны с тем, что количество случаев заболевания коронавирусом в стране снижается.

"На данный момент ситуация в Израиле хорошая… В то же время мы продолжим внимательно следить за ситуацией и в случае появления нового варианта снова будем действовать быстро", - сказал Беннет.

Ранее меры по борьбе с пандемией COVID-19 были ослаблены в Бельгии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957118-izrail-razreshit-vezd-neprivitym-turistam-s-1-marta/