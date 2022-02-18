Ученые рассказали о риске развития психических расстройств после COVID-19

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Ученые из США заявили, что у переболевших COVID-19 возрастает риск развития проблем, связанных с психическим здоровьем, передает Health Day.

Исследование ученых Медицинской школы Вашингтонского университета продемонстрировало, что переболевшие COVID-19 пациенты на 60 процентов чаще впоследствии страдают от психических расстройств.

Это, в основном, тревога, депрессия, суицидальные мысли, нарушения сна, проблемы с мышлением и концентрацией внимания.

"Вирус действительно может проникнуть в мозг и вызвать множество различных проблем, включая нарушение нейронных связей, повышение уровня некоторых воспалительных маркеров, нарушение передачи сигналов и изменения в архитектуре мозга, что также может объяснить мозговой туман или снижение нейрокогнитивного [мышления]", - говорит ведущий исследователь доктор Зияд Аль-Али.

Авторы исследования проанализировали данные 154 тысяч людей в базе Министерства по делам ветеранов США. Эти люди болели COVID-19 в период с 1 марта 2020 по 15 января 2021.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956717-uchenye-rasskazali-o-riske-razvitiya-psihicheskih-rasstroystv-posle-covid-19/