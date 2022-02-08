Кардиолог описала тяжелое течение омикрон-штамма

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Кардиолог назвала признаки тяжелого течения омикрон-штамма.

Наиболее подвержены тяжелой форме заболевания омикрон-штаммом пациенты с хроническими заболеваниями, ожирением или диабетом.

По словам кардиолога, кандидата медицинских наук Анны Кореневич, признаками тяжелого течения болезни являются синий или бледный цвет кожи. А также заторможенность сознания, резкое снижение памяти, дезориентация, состояние тревожности, одышка в состоянии покоя.

При проявлении таких симптомов следует в срочном порядке вызывать врача.

Признаками средней тяжести течения омикрон-штамма являются температура в 39 градусов, показатели сатурации, равные 95, одышка даже после небольшой физической активности. Если все это наблюдается в течение пяти дней, это тоже повод обратиться к врачу.

Ранее врач-биофизик назвала свойства следующего после омикрон-штамма варианта коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955166-kardiolog-opisala-tyazheloe-techenie-omikron-shtamma/