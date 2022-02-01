Главный санврач Нур-Султана подписала новое постановление о работе Ashyq

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Главный санврач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление о карантинных мерах в городе. Об этом сообщается на официальном сайте ДСЭК Нур-Султана.

Так, в рамках нового постановления Бейсенова расширила список объектов, которые смогут работать по проекту Ashyq.

Теперь право на работу, помимо всех прочих, получили лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.

Кроме того, разрешена деятельность для всех добровольных участников проекта.

С полной версией документа может ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что за 31 января в Казахстане выявили 5466 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, сообщалось, что коронавирус стал быстрее распространяться среди казахстанских школьников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954102-glavnyy-sanvrach-nur-sultana-podpisala-novoe-postanovlenie-o-rabote-ashyq/