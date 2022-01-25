Заболеваемость COVID-19 в Алматы увеличилась в 12,8 раз

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Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова во время брифинга в РСК рассказала, что в городе увеличился суточный прирост заболевших. Это произошло из-за вытеснения штамма "дельта" штаммом "омикрон", передает корреспондент NUR.KZ.

По данным главного санитарного врача Алматы Карлыгаш Абдижаббаровой, суточный прирост заболеваемости в городе увеличился с 0,97 до 1,24. Если в первую неделю января в Алматы было выявлено 1025 случаев заболевания COVID-19, то на третьей неделе января уже 13 133 случая. Произошло увеличение количества заболеваний в 12,8 раз.

"С начала массовой вакцинации в марте 2021 года и до сегодняшнего дня COVID-19 заразились только 2,1% привитых. Это подтверждает тот факт, что нужно усилить темпы вакцинации и ревакцинации населения против КВИ. Иммунная прослойка среди населения в городе составляет всего 62,4%", - говорит главный санврач города.

Карлыгаш Абдижаббарова добавила, что сейчас COVID-19 чаще всего заражаются люди в возрасте от 20 до 39 лет (40% заболевших). На людей в возрасте от 40 до 59 лет приходится 26,7% заболеваний. 19,3% от заболевших - лица от 60 лет и старше.

Ранее главный санврач Алматы сообщала, что к концу января в городе будут выявлять до 3 тысяч заболеваний в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952906-zabolevaemost-covid-19-v-almaty-uvelichilas-v-128-raz/