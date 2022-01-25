Сколько казахстанцев умерло от COVID-19 с начала эпидемии

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С начала эпидемии коронавируса, объявленной в Казахстане в марте 2020 года, от COVID-19 скончалось больше 13,1 тыс. человек. Только за последние сутки жертвами инфекции стали 11 казахстанцев, сообщает официальный Telegram-канал Минздрава.

Согласно данным ведомства, с 13 марта по 23 января от коронавируса в Казахстане скончались 13 153 человека. Еще 5 250 человек скончались от ковидной пневмонии (статистика смертности от пневмонии ведется с 1 августа 2020 года).

По последним данным, опубликованным Минздравом, за минувшее воскресенье, 23 января, в стране зарегистрировали 11 летальных случаев от осложнений КВИ и 1 случай смерти от пневмонии с признаками коронавируса.

За этот же период времени пневмонию с признаками КВИ диагностировали 29 казахстанцам.

К этому часу лечение от КВИ в стране продолжают получать 154,4 тыс. человек, 10 тыс. из них лечатся в стенах больниц.

Между тем в Казахстане несколько снизилась заболеваемость КВИ - за минувшие сутки было зарегистрировано чуть более 9 тыс. случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952780-skolko-kazahstantsev-umerlo-ot-covid-19-s-nachala-epidemii/