Всплеск заболеваемости ковидной пневмонией зафиксирован в Казахстане

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Данные о ситуации с ковидной пневмонией опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - сообщается, что за сутки в стране зарегистрировали 187 случаев заболевания. При этом за сутки до этого прирост составил лишь 8 случаев.

Согласно актуальной на утро 19 января информации, 17 января в Казахстане было зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 206 человек выздоровели.

От осложнений болезни за тот же период скончались 2 человека.

Сутками ранее прирост случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ составлял 8 случаев, еще сутками ранее - 43 случая.

Всего с марта 2020 года Минздрав зафиксировал 84 928 случаев заболевания коронавирусной пневмонией с признаками КВИ, от болезни скончался 5241 человек.

Отметим, после массовых беспорядков в стране резко ухудшилась эпидситуация - заболеваемость коронавирусом выросла почти в 20 раз. Все регионы Казахстана, кроме одного, перешли в "красную" зону.

За минувшие сутки в стране выявили рекордное число заражений - коронавирусом заразились больше 13,8 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951829-vsplesk-zabolevaemosti-kovidnoy-pnevmoniey-zafiksirovan-v-kazahstane/