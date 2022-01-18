Тестер, определяющий COVID-19 за секунды, создали в Финляндии

Тестер, определяющий COVID-19 за 45 секунд. Фото: dsa.fi

В Финляндии компания Deep Sensing Algorithms создала тестер, который может выявить коронавирус у пациента за 45 секунд, говорится на сайте производителя.

Прибор по исполнению и функционалу напоминает алкотестер.

Согласно заявлению компании, тестер довольно прост в использовании – пациенту с подозрением на COVID-19 нужно лишь выдохнуть в прибор и менее чем за минуту появится результат.

Через две минуты после получения результата тестер можно использовать повторно.

Отмечается, что к данному прибору проявили интерес как сама Финляндия, так и другие страны. Заинтересовались быстрым тестером и многие аэропорты.

Ранее ученые из Университета префектуры Киото разработали защитную маску, которая светится при контакте с коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951675-tester-opredelyayuschiy-covid-19-za-sekundy-sozdali-v-finlyandii/