COVID-19 в Казахстане: в "зеленой" зоне не осталось ни одного региона

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сегодняшний день в "зеленой" зоне по темпам распространения коронавируса не осталось ни одного региона Казахстана, об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации, опубликованные МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Сегодня "зеленую" зону покинула Северо-Казахстанская область.

Таким образом, матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 января выглядит так:

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне не осталось ни одного региона.

Напомним, в Казахстане продолжает стремительно расти заболеваемость коронавирусом. Так, только за последние сутки в стране выявили рекордные 13,5 тысяч заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951359-covid-19-v-kazahstane-v-zelenoy-zone-ne-ostalos-ni-odnogo-regiona/