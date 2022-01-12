Еще один город в Китае с 5,5 млн жителей закрыли на локдаун

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Китайские власти ввели локдаун в городе Аньян с населением 5,5 млн человек из-за вспышки COVID-19, передает "Синьхуа".

Сообщается, что с понедельника по вторник в городе было зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты предполагают, что заболевания связаны со случаями заражения в Тяньцзине.

В указе местных властей говорится, что жителям запрещается покидать свои дома и пользоваться личным транспортом. Будут закрыты школы, детские сады и магазины, кроме тех, где можно купить предметы первой необходимости.

Ранее Китай ввел полный локдаун в городе Юйчжоу после выявления там единичных случаев COVID-19. Юйчжоу расположен к юго-востоку от Пекина. Его население составляет примерно 1,1 млн человек. Город закрыли из-за трех бессимптомных случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950708-esche-odin-gorod-v-kitae-s-55-mln-zhiteley-zakryli-na-lokdaun/