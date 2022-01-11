Президент Мексики болен COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что болен COVID-19. Он самоизолировался.

Глава Мексики отметил, что будет работать удаленно.

"Я инфицирован COVID-19 и, хотя симптомы легкие, я останусь на самоизоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально", – написал в Twitter Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он добавил, что на официальных мероприятиях его будет представлять глава МВД Мексики Адан Аугусто Лопес Эрнандес.

Ранее ученые из Мексики разработали маску для носа, которая будет обеспечивать дополнительную защиту во время обеда в общественных местах или посещения стоматолога. На данный момент разработчики ведут переговоры с компаниями для производства носовых масок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950404-prezident-meksiki-bolen-covid-19/