78 процентов коек в отделениях реанимации в США оказались заполнены из-за COVID-19

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Отделения интенсивной терапии в больницах в США оказались заполненными из-за высокого роста заболеваемости COVID-19, передает CNN.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в минувшую среду число заболеваний COVID-19 достигло рекордного показателя - более 300 тыс. случаев.

"Это не похоже ни на что, что мы когда-либо видели, даже на пике предыдущих всплесков коронавируса", - сказал доктор Джеймс Филлипс из больницы Университета Джорджа Вашингтона.

Врачи страны заявили, что наблюдают "поразительный рост числа" госпитализированных. Многие из пациентов не являются вакцинированными и эти люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме.

Как гласит статистика министерства здравоохранения США, в стране заняты почти 78 процентов коек в отеплениях интенсивной терапии в больницах. 22 процента - инфицированные коронавирусной инфекцией. Это один из самых высоких показателей за время пандемии.

По словам директора CDC Рошель Валенски, 62 процента американцев полностью вакцинированы. Из них 33 процента прошли ревакцинацию. У не получивших ни одну дозу риск попасть в больницу высок в 17 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949470-78-protsentov-koek-v-otdeleniyah-reanimatsii-v-ssha-okazalis-zapolneny-iz-za-covid-19/