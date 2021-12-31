Коронавирусные меры смягчили в ЮАР, несмотря на распространение "омикрона"

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Правительство ЮАР заявило о смягчении некоторых коронавирусных мер, передает Би-би-си.

Коронавирусные меры были частично смягчены в минувший четверг. В частности, был отменен комендантский час, потому что почти во всех провинциях страны снизилось количество госпитализированных и инфицированных.

В период с 25 декабря количество заболевших достигло 89 тыс. человек. Тогда как неделей ранее этот показатель составлял 127 тыс. случаев.

Строгий комендантский час, который действовал с полуночи до четырех утра, был введен в марте 2020 года. Также было снято ограничение на продажу алкогольных напитков с 23:00 часов.

Многие из ранее введенных ограничений все еще действуют. К примеру, не разрешены собрания в больших помещениях больше тысячи человек. И двух тысяч на открытом воздухе. Население продолжают призывать пройти вакцинацию.

С начала пандемии в стране было зафиксировано 3,5 млн случаев COVID-19 и 90 тыс. смертей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949451-koronavirusnye-mery-smyagchili-v-yuar-nesmotrya-na-rasprostranenie-omikrona/