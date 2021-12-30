Ученые из США определили взаимосвязь между потреблением алкоголя и заболеванием COVID-19

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Американские ученые рассказали о взаимосвязи между употреблением алкоголя и заболеванием COVID-19, передает РИА Новости.

В исследовании ученых Университета Питтсбурга участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет. Авторы пытались установить взаимосвязь между частотой заболеваний COVID-19 и другими факторами.

К последним относились потребление алкогольных напитков и наркотических веществ, а также наличие соматических и психических заболеваний в прошлом или на данный момент.

"Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым", - говорится в сообщении.

Напомним, ученые из ЮАР заявили, что возможно "омикрон" вытеснит "дельту" в будущем. Также они в ходе исследования выяснили, что у переболевших новым штаммом антитела эффективны против предшественника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949340-uchenye-iz-ssha-opredelili-vzaimosvyaz-mezhdu-potrebleniem-alkogolya-i-zabolevaniem-covid-19/