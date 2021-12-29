Почти 800 новых случаев заболевания "омикроном" зафиксировали в Индии

Вакцинация в Индии. Фото: PRAKASH SINGH/AFP via Getty Images

Министерство здравоохранения в Индии сообщили, что в стране зафиксировали 781 случай инфицированных "омикроном".

Треть заразившихся новым штаммом, то есть 238 случаев, являются жителями индийской столицы Дели. Еще 167 заболевших в штате Махараштра, 73 в Гуджарате и 65 в Керале.

На данный момент выздоровели 241 инфицированный "омикроном", передает РИА Новости.

По состоянию на вторник, Франция сообщила о рекордном количестве случаев заболевания COVID-19 - 179,8 тыс. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе - 104 тыс. случаев, пишет France 24.

Специалисты связывают это с распространением штамма "омикрон".

В связи с этим, правительство Франции обязало перевести всех работников, у которых есть такая возможность, на дистанционную работу. Также были введены другие ограничения.

Во вторник официальные лица Великобритании сообщили о 129 тыс. случаях заражения коронавирусом.

Также страны Европы ужесточили ограничения в связи с распространением штамма "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949104-pochti-800-novyh-sluchaev-zabolevaniya-omikronom-zafiksirovali-v-indii/