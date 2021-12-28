Врач назвала анализ, который нужно сдать до празднования Нового года

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Врач посоветовала сдать ПЦР-тестирование на COVID-19 перед празднованием Нового года, передает Sputnik Россия.

Перед тем, как идти на семейные праздники, где могут присутствовать пожилые люди, необходимо удостовериться, не являетесь ли вы бессимптомным носителем вируса. Еще следует сдать ПЦР-тест, если почувствовали какие-то симптомы после Нового года перед выходом на работу.

"В первую очередь за три часа до того, как вы пойдете сдавать ПЦР-тест, важно не чистить зубы, не есть, не пить, не полоскать рот дезинфицирующими средствами, не курить, не жевать жвачку. Это понижает чувствительность ПЦР-теста, и человек может получить ложноотрицательный результат", - говорит врач Анна Сафонова.

Если тест оказался положительным, нужно изолироваться от окружающих, чтобы их не заразить.

Сафонова напомнила, что защититься от тяжелой формы COVID-19 можно при помощи своевременной вакцинации.

Напомним, вирусологи назвали способы защиты от штамма "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948891-vrach-nazvala-analiz-kotoryy-nuzhno-sdat-do-prazdnovaniya-novogo-goda/