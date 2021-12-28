Инфекционист назвал страны, которым следует закрыть границы из-за "омикрона"

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Инфекционист рассказал, какие страны следует закрывать из-за распространения штамма "омикрон", передает РИА Новости.

Закрыть международное сообщение из-за нового варианта имеет смысл, если власти определенной страны знают, что плохо подготовлены к возможной вспышке. Если же государство готово к росту заболеваемости, эта мера не нужна.

Так как "омикрон", как известно, найдет способ обойти коллективную или индивидуальную защиту популяции и распространиться.

"То есть коронавирус - "прорывная инфекция", которая всеми силами ищет способ распространяться. Поэтому можно, например, закрывать всю страну на полгода-год со всем сопутствующим ущербом, а потом открыть границы - и получить эпидемию", - говорит инфекционист Андрей Поздняков.

На данный момент нельзя точно утверждать, является ли "омикрон" более заразным или опасным, чем "дельта". Хотя в странах Европы и США наблюдается увеличение роста заболеваемости.

Как говорит Поздняков, о новом штамме точно будет известно больше через примерно месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948823-infektsionist-nazval-strany-kotorym-sleduet-zakryt-granitsy-iz-za-omikrona/