Южная Корея разрешила применение таблеток Pfizer для лечения COVID-19

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Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи одобрило применение лекарства Paxlovid производства компании Pfizer для лечения COVID-19, передает агентство Yonhap.

Препарат Paxlovid стал первым лекарством в форме таблеток, разрешенным в Южной Корее, для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести.

Согласно испытаниям регулятора, Paxlovid уменьшает риск развития тяжелой степени заболевания и смерти на 88%.

Препарат будет применяться для больных COVID-19 от 12 лет и старше. Отмечается, что лекарство необходимо принимать после постановки диагноза дважды в день в течение пяти дней.

Ведомство подписало контракт с Pfizer о предварительной закупке таблеток для 362 тыс. пациентов. По их прогнозам, Paxlovid будет эффективен и против омикрон-штамма.

Ранее Израиль одобрил использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948812-yuzhnaya-koreya-razreshila-primenenie-tabletok-pfizer-dlya-lecheniya-covid-19/