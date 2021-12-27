Врачи из США рассказали, как уменьшить риск заразиться "омикроном" во время путешествия

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Специалисты из США порекомендовали путешествующим людям привиться или сделать ревакцинацию от COVID-19, передает CNN.

Недавно ВОЗ заявила, что новый штамм "омикрон" распространился уже в 110 странах мира. Работники сферы здравоохранения предполагают, что это вызовет большое количество случаев заболевания и смертей.

Помимо этого людям, которые планируют отправиться в ближайшее время в путешествие, следует полностью привиться или ревакцинироваться.

По словам декана Школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора Питера Хотеза, двухэтапная вакцинация по-прежнему будет защищать от тяжелого течения COVID-19. А для лучшей защиты следует сделать бустерную прививку.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что распространение штамма "омикрон" может вызвать кризисную ситуацию в больницах. Также он спрогнозировал в стране тяжелую зиму из-за варианта.

Напомним, российский вирусолог рассказал, чем опасно бессимптомное протекание "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948707-vrachi-iz-ssha-rasskazali-kak-umenshit-risk-zarazitsya-omikronom-vo-vremya-puteshestviya/