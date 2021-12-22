Цой: Регистрация QazVac в ВОЗ находится на первом этапе

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Экс-министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что процесс регистрации казахстанской вакцины от КВИ QazVac в ВОЗ все еще находится на начальном этапе.

Как рассказал бывший глава Минздрава в интервью телеканалу "Хабар 24", вопрос признания препарата в ВОЗ занимает продолжительное время.

Также он отметил, что для нашей страны это первый подобный опыт, поэтому специалисты местного представительства организации консультируют казахстанские ответственные структуры.

"Пока сложно о сроках говорить. В целом там 4 этапа. И мы сейчас на первом. Там несколько визитов есть, потом экспертная группа осматривает, и так далее.

Ну и, конечно, строительство завода, завершение всех стройплощадок. В Казахстане никогда не было заводов по производству вакцин. Его только построили, по международным стандартам аккредитуют.

Каждый процесс занимает период времени. Они не одномоментно идут. Сложная, но продуктивная работа", - пояснил Цой.

Экс-министр во время разговора затронул и тему своей отставки. Он заявил, что решение покинуть государственную службу было принято еще восемь месяцев назад.

Бывший глава ведомства также добавил, что не считает работу Министерства под своим управлением закрытой.

"Насколько мы были открыты в Министерстве здравоохранения, ни одно другое министерство так не встречалось с журналистами. У меня только в СЦК было больше 27 встреч с журналистами.

Но вы поймите, по времени это занимает очень большое время. Один брифинг выбивает из графика 3-4 часа. Минимум. А еще подготовка. И при этом у нас пандемия.

Ждут новый приказ. Вопрос по поставке новых вакцин. Никто же не сопоставляет. Где, какое министерство появлялось чаще в эфире. Думаю, что Минздрав будет одним из лидеров", - указал Цой.

Напомним, что после отставки министра это решение прокомментировали в Минздраве. Позже об этом также высказалась глава КСЭК Айжан Есмагамбетова, а президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Цоя за его работу.

Сам бывший глава ведомства также опубликовал пост в соцсетях, в котором объяснил свое решение уйти с поста.

Помимо этого, мы писали о том, чем запомнился Алексей Цой за время своей работы в качестве министра здравоохранения. О его отставке высказывались и жители столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948050-tsoy-registratsiya-qazvac-v-voz-nahoditsya-na-pervom-etape/