Казахстанцы рассказали, как перенесли ревакцинацию от COVID-19

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С 22 ноября в Казахстане стартовала ревакцинация от коронавируса. Первыми повторные прививки получили медицинские работники. Они рассказали, как перенесли ревакцинацию, передает телеканал КТК.

Согласно последнему постановлению санврача, ревакцинация в Казахстане проводится не ранее, чем через полгода после получения полного курса вакцинации от КВИ.

Первыми ревакцинацию прошли медики. Они поделились своими ощущениями от повторной прививки.

"Мы одни из первых вакцинировались "Спутником V", получила оба компонента. Вакцинацию перенесла хорошо. В первый день после вакцинации вечером был озноб, а так ничего страшного не было, все это быстро прошло. В остальном все хорошо. Данная вакцина – все это время будучи на передовой, мы не заразились коронавирусной инфекцией. Вакцина нас очень хорошо защищала. Вот с начала ревакцинации мы также одними из первых ревакцинировались.

Третий компонент – я получила отечественную вакцину QazVac. После вакцинации чувствовала себя хорошо, никаких симптомов не было абсолютно. В данный момент тоже себя хорошо чувствую", - поделилась завотделением поликлиники №18 Алматы Аида Турдиева.

Повторно от коронавируса привились и соцработники.

"Первую вакцину мы получили в январе. Сейчас получили казахстанскую вакцину QazVac. Мы первую вакцину получили в МИПО. Мы - первые исследователи были казахстанской вакцины. Первую мы получили 6 января, вторую – через 21 день. Я себя чувствовала хорошо, сразу приступили к работе. Ревакцинацию я сделала в ноябре, получила Vero Cell. После вакцины я себя чувствовала хорошо, никаких побочных явлений у меня не было", - рассказала социальный работник ГКБ №5 Алматы Маргарита Асылбекова.

"Первый компонент я получила «Спутника V» в феврале месяце. 22 февраля получила вторую дозу «Спутника V». Никаких побочных эффектов не было: ни температуры, боли на месте инъекции – ничего такого у меня не было.

Ревакцинацию я получила вакциной QazVac, нашей казахстанской вакциной. После вакцинации также никаких симптомов, жалоб не было – все было нормально. После вакцинации мы 30 минут посидели, после пошли на работу. Сама я призываю людей вакцинироваться, потому что вакцина – это единственный безопасный способ защиты себя, и своих близких, и детей", - отметила врач-эпидемиолог поликлиники №23 Алматы Агила Ажибай.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947843-kazahstantsy-rasskazali-kak-perenesli-revaktsinatsiyu-ot-covid-19/