Экс-директор Национального института здравоохранения США отверг теорию утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Доктор Френсис Коллинз. Кадр из видео: CBS Sunday Morning

Объявивший об отставке с поста директора Национального института здравоохранения США доктор Френсис Коллинз назвал безосновательными слухи об утечке коронавируса из лаборатории в Китае, передает Fox News.

Коллинз заявил, что ему очень "жаль", что в теорию утечки вируса из уханьской лаборатории поверили большинство в стране. Несмотря на то, что весомых доказательств этих слухов не было.

"На самом деле нет никаких доказательств, чтобы точно утверждать. Большая часть научного сообщества, включая меня, думает, что это возможно. Но гораздо более вероятен естественный способ передачи, вирус покинул летучую мышь, возможно, прошел через какие-то другие виды и передался людям", - объяснил Коллинз.

К слову, как показал недавний опрос, 72 процента американцев верят в теорию утечки SARS-CoV-2.

Доктор Френсис Коллинз вступил на руководящую должность в Национальном институте здравоохранения еще при Бараке Обаме в 2009 году. В октябре 2021-го года Коллинз заявил, что уйдет в отставку в этом году. По его словам, он покидает свой пост не из-за слухов о причастности института к опытам в Ухане.

Напомним, Энтони Фаучи предрек США тяжелую зиму из-за штамма "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947693-eks-direktor-natsionalnogo-instituta-zdravoohraneniya-ssha-otverg-teoriyu-utechki-koronavirusa-iz-laboratorii-v-uhane/