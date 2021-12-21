США сообщили о первом случае смерти инфицированного "омикроном"

Иллюстративное фото: pexels.com

Телеканал ABC сообщил о возможно самом первом случае смерти инфицированного штаммом "омикрон" в США.

Об этом сообщили представители органов здравоохранения Техаса. Жертвой нового штамма стал мужчина 50 лет. Он имел серьезные проблемы со здоровьем и не был вакцинирован.

По словам органов общественного здравоохранения, они не считают, что "омикрон" более опасен, чем его предшественники. Наиболее действенной защитой может быть ревакцинация.

Недавно первый летальный исход инфицированного штаммом "омикрон" был зафиксирован в Великобритании. Данную новость подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что новый вариант распространяется быстрее и все так же представляет опасность для вакцинированных и переболевших людей.

Также мы писали об исследовании китайских ученых, в котором утверждалось, что "омикрон" мог передаться человеку через лабораторных мышей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947635-ssha-soobschili-o-pervom-sluchae-smerti-infitsirovannogo-omikronom/