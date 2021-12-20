Микрочипы с COVID-паспортами начали имплантировать в Швеции

Информацию с микрочипа можно считать с помощью смартфона. Фото: кадр из видео

Шведская компания разработала микрочип с сертификатами о вакцинации, который можно вживить под кожу человеку, передают "Известия" со ссылкой на Ruptly.

Как пишет издание, микрочип был создан компанией Epicenter. Разработчики уверяют, что процедура имплантирования безопасна, а сам микрочип можно извлечь, когда это понадобится. Более шести тысяч жителей Швеции уже вживили себе этот чип.

Отмечается, что имплант, кроме COVID-паспорта, может хранить проездные, договоры и даже абонементы в спортзал.

В Ruptly уточнили, что имплант состоит из чипа NFC (Near Field Communications), с которого данные можно считать с помощью устройства, такого как NFC-совместимый смартфон.

Ранее корейские ученые вживили имплант в мозг мыши и смогли управлять ей с помощью смартфона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947429-mikrochipy-s-covid-pasportami-nachali-implantirovat-v-shvetsii/