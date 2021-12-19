Локдаун из-за омикрон-штамма вводят в Нидерландах

Вид на город Кампен в Нидерландах. Фото: Getty Images/ Sjo

Нидерланды вводят локдаун из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Он будет действовать с 19 декабря по 14 января.

О строгих ограничительных мерах сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, пишет РИА Новости.

По его словам, омикрон-штамм распространяется быстрее, чем ожидалось. Во время локдауна все бары, рестораны, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы будут закрыты.

Не будут работать также парикмахерские и салоны красоты. Отменены рождественские ярмарки.

Открытыми останутся только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.

Отмечается, что до этого власти страны решили закрыть школы на рождественские каникулы на неделю раньше - с 20 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947376-lokdaun-iz-za-omikron-shtamma-vvodyat-v-niderlandah/