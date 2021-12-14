Врач назвала людей, которым рекомендуется немедленно ревакцинироваться

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Врач рассказала, кому рекомендуется ревакцинироваться от COVID-19, передает РИА Новости.

Бустерная доза препарата необходима тем, кто переболел COVID-19 или же вакцинировался более полугода назад. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Стало известно, что правительство Таиланда сократило срок между вакцинацией и ревакцинацией в связи с распространением штамма "омикрон". Теперь бустерную дозу жителям порекомендовали делать не каждые полгода, а каждые три месяца.

Такое же решение приняли в Великобритании, где сообщили о первой смерти инфицированного новым вариантом человека. В прошлый раз за сутки в этой стране выявили 633 случая заражения "омикроном".

В Китае тем временем зафиксировали первый случай заражения "омикроном". Житель портового города прибыл из-за границы 9 декабря. Его изолировали в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946890-vrach-nazvala-lyudey-kotorym-rekomenduetsya-nemedlenno-revaktsinirovatsya/