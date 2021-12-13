Вакцинацию от COVID-19 в школах начали в Израиле

Вакцинация детей в Израиле. Фото: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что с воскресенья во всех школах страны стартовала вакцинация детей, передает РИА Новости.

Вакцинация от COVID-19 началась в Израиле с утра воскресенья, 12 декабря.

"Сегодня министерство здравоохранения начинает экстренную программу по увеличению вакцинации. С сегодняшнего утра вакцинация проводится в школах по всей стране", – заявил Беннет.

Кроме того, по словам премьер-министра Израиля, эксперты рассмотрят возможность ревакцинации четвертой дозой тех людей, которые находятся в группе риска.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля одобрило вакцинацию против COVID-19 детей в возрасте с 5 до 11 лет.

Еще летом Израиль начал ревакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946620-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-v-shkolah-nachali-v-izraile/